Экономика

Израильская Electreon: заработала "заряжающая" полоса шоссе около Парижа

Транспорт
Франция
Хайтек
время публикации: 26 октября 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 07:17
Израильская Electreon: заработала "заряжающая" полоса шоссе около Парижа
AP/Business Wire

Франция запустила первый в мире участок автомагистрали, который заряжает электромобили во время движения. Пилотный проект "Charge as you drive" на трассе A10 (юго-западнее Парижа) реализован консорциумом VINCI Autoroutes совместно с Electreon (Израиль), VINCI Construction, университетом Gustave Eiffel и Hutchinson. Индукционные катушки уложены под покрытием на 1,5 км, испытания идут в реальном трафике.

По оценкам независимых лабораторий университета Gustave Eiffel, система на дорожном участке безопасно обеспечивает пиковую мощность свыше 300 кВт и среднюю – более 200 кВт при устойчивом движении. В заездах участвуют грузовик, автобус, легковой и коммерческий электромобили с приемными катушками.

Партнеры проекта говорят о возможности уменьшать батареи (меньше вес и цена, больше полезная нагрузка у грузовиков) и снижать углеродный след без остановок на зарядку.

A10 стал первым внедрением на автомагистрали после стендовых и полигонных тестов.

Отметим, что данный проект вписывается во французскую национальную программу по "электродорогам".

Экономика
