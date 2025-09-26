x
26 сентября 2025
Экономика

Ryanair требует вернуть ей ее "исторически установленные слоты", иначе отменит все рейсы

Авиация
время публикации: 26 сентября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 12:35
Ryanair требует вернуть ей ее "исторически установленные слоты", иначе отменит все рейсы
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Эдди Уилсон направил генеральному директору Управления аэропортов Израиля Шарону Кедми письмо, в котором он требует вернуть Ryanair ее "исторически установленные слоты" до 30 сентября – в противном случае ирландский лоукостер отменит все рейсы в Израиль и перебросит самолеты на другие направления.

По сообщению 12 канала ИТВ, в компании Ryanair утверждают, что нынешняя политика распределения зарегистрированного времени взлета и посадки самолетов в аэропорту "Бен-Гурион" "не стабильна" и затрудняет планирование прибыльной деятельности компании.

В Управлении аэропортов заявляют, что помимо Ryanair, "исторически установленные слоты" потеряли и другие компании, прерывавшие полеты в Израиль из-за войны – включая British Airways и easyJet, и "все компании получают равное и прозрачное отношение". В Управлении аэропортов подчеркивают, что угрозы руководства авиакомпаний не повлияют на принимаемые решения.

За последние два года авиасообщение с Израилем неоднократно осложнялось из-за военных действий, многие авиакомпании прекратили свою деятельность, и часть из них до сих пор не вернулась. Эта ситуация выгодно сказалась на израильских авиакомпаниях, получивших за эти годы множество новых клиентов и повысивших цены.

Экономика
