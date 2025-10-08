x
08 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ разрешил снять бронированные вагоны с линии Ашкелон-Сдерот

Ашкелон
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ракевет Исраэль
время публикации: 08 октября 2025 г., 16:38 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 16:38
ЦАХАЛ разрешил снять бронированные вагоны с линии Ашкелон-Сдерот
Chaim Goldberg/Flash90

В соответствии с оперативной оценкой ситуации, Армия обороны Израиля в координации с компанией "Ракевет Исраэль" утвердила удаление бронированных вагонов с линии Ашкелон-Сдерот.

Удаление бронированных вагонов, размещенных на одном из путей, позволит полностью открыть железнодорожную линию.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа указано, что данное решение стало возможным после значимых оперативных достижений ЦАХАЛа в северной части сектора Газы.

