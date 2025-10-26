x
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
26 октября 2025
Экономика

Правительство утвердило национальную программу строительства жилья на 1,4 млрд шекелей

Правительство
Мин.строительства
Минфин
время публикации: 26 октября 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 13:20
Правительство утвердило национальную программу строительства жилья на 1,4 млрд шекелей
Yossi Aloni/Flash90

В воскресенье правительство утвердило национальную программу в сфере жилищного строительства, представленную министром строительства Хаимом Кацем и министром финансов Бецалелем Смотричем. Общий объем программы, направленной на сдерживание роста цен на жилье и обеспечение доступности жилья для граждан, оценивается в 1,4 миллиарда шекелей.

В этот бюджет входят субсидии на инфраструктуру и развитие строительства на периферии в размере 750 миллионов шекелей, поддержка активно растущих населенных пунктов и расширение предложения жилья – 300 миллионов шекелей, помощь муниципалитетам на программы городской реновации – 250 миллионов шекелей, долгосрочное планирование строительства на частных участках с множеством владельцев – 30 миллионов шекелей, а также упрощение найма рабочих в строительной отрасли – 60 миллионов шекелей.

Программа предусматривает приоритет для резервистов в распределении земельных участков и льготных квартир. По словам министров, цель инициативы — укрепить экономику, стимулировать занятость и изменить демографическую реальность в Негеве и Галилее.

