Правительство утвердило национальную программу строительства жилья на 1,4 млрд шекелей

В воскресенье правительство утвердило национальную программу в сфере жилищного строительства, представленную министром строительства Хаимом Кацем и министром финансов Бецалелем Смотричем. Общий объем программы, направленной на сдерживание роста цен на жилье и обеспечение доступности жилья для граждан, оценивается в 1,4 миллиарда шекелей.

В этот бюджет входят субсидии на инфраструктуру и развитие строительства на периферии в размере 750 миллионов шекелей, поддержка активно растущих населенных пунктов и расширение предложения жилья – 300 миллионов шекелей, помощь муниципалитетам на программы городской реновации – 250 миллионов шекелей, долгосрочное планирование строительства на частных участках с множеством владельцев – 30 миллионов шекелей, а также упрощение найма рабочих в строительной отрасли – 60 миллионов шекелей.

Программа предусматривает приоритет для резервистов в распределении земельных участков и льготных квартир. По словам министров, цель инициативы — укрепить экономику, стимулировать занятость и изменить демографическую реальность в Негеве и Галилее.