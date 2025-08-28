"Ракевет Исраэль" приостанавливает работу грузового подразделения и отправляет работников на курсы

После повреждения контактной сети товарным составом руководство компании "Ракевет Исраэль" приняло решение приостановить работу грузового подразделения, а его работников отправить на курсы по технике безопасности.

По данным "Мако", грузовое подразделение прекратит работу с пятницы, 29 августа, и до утра понедельника, 1 сентября. В воскресенье утром начнется курс для всех сотрудников