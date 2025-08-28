x
28 августа 2025
|
последняя новость: 19:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 19:37
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Ракевет Исраэль" приостанавливает работу грузового подразделения и отправляет работников на курсы

Ракевет Исраэль
время публикации: 28 августа 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 18:04
"Ракевет Исраэль" приостанавливает работу грузового подразделения и отправляет работников на курсы
Moshe Shai/FLASH90

После повреждения контактной сети товарным составом руководство компании "Ракевет Исраэль" приняло решение приостановить работу грузового подразделения, а его работников отправить на курсы по технике безопасности.

По данным "Мако", грузовое подразделение прекратит работу с пятницы, 29 августа, и до утра понедельника, 1 сентября. В воскресенье утром начнется курс для всех сотрудников

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 августа 2025

"Ракевет Исраэль": с 25 августа движение поездов будет полностью восстановлено
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 августа 2025

Расследованием причин аварии, остановившей движение поездов, будет заниматься независимая комиссия
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 августа 2025

На восстановление работы "Ракевет Исраэль" потребуется больше недели
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 августа 2025

Железнодорожные линии между Хайфой, Тель-Авивом и Иерусалимом парализованы на несколько дней