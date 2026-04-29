Китай намерен возобновить экспорт нефтепродуктов

Крупнейшие китайские государственные нефтеперерабатывающие компании Sinopec и CNPC обратились к правительству за разрешением на экспорт излишков топлива.

Введенный Пекином с началом блокады Ормузского пролива запрет на экспорт распространяется на нефтепродукты, не прошедшие таможенное оформление по состоянию на 11 марта.

С момента введения запрета внутренние запасы резко выросли, а высокие цены сдерживают спрос. По данным местного энергетического консультанта OilChem, запасы бензина и дизеля у государственных НПЗ находятся на максимум.

Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что Пекин намерен снять полный запрет на экспорт, но оставить его под жестким контролем.

Прежде всего речь идет о возобновлении экспорта авиакеросина в азиатские страны, где его запасы опустились до критически низкого уровня. Крупные государственные нефтяные компании уже подали заявки на получение экспортных квот для отгрузки топлива в мае.