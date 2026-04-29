x
29 апреля 2026
Экономика

Председатель Банка Израиля: госдолг вырастет до 83% от ВВП

Банк Израиля
Бюджет
время публикации: 29 апреля 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 09:14
Глава Банка Израиля профессор Амир Ярон, выступавший на конференции Института Аарона в университете Райхмана, предсказал резкий рост соотношения государственного долга страны по отношению к ВВП в ближайшие годы.

"Издержки войны достигли 405 млрд шекелей, то есть более 17% ВВП. В 2024-2025 годах бюджетные корректировки всё же проводились, и в каждый момент времени бюджет строился так, чтобы показывать снижение соотношения долга к ВВП в будущем. Тогда я мог говорить: "Господа, после принятия бюджета соотношение долг/ВВП у нас не растёт, а, возможно, даже снижается". К сожалению, сегодня этого сказать нельзя. Соотношение долг/ВВП находится в фазе роста", - заявил председатель центробанка.

По словам Ярона, если план по увеличению оборонного бюджета на 350 млрд шекелей на десять лет будет реализован, долг достигнет 81% ВВП к 2035 году, а в случае прекращения американской помощи - 83% ВВП. Для сравнения: в конце 2025 года, после двух лет войны, соотношение долг/ВВП составляло 68,6%.

Профессор Ярон пояснил, что нынешняя восходящая траектория долга обусловлена одновременным ростом военных расходов и снижением налоговой нагрузки, которую правительство продолжает проводить.

