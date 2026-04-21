Евросоюз намерен расширить санкции против Ирана в ответ на блокаду Ормузского пролива
время публикации: 21 апреля 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 20:04
Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге договорились о расширении санкционного режима в отношении Ирана, сообщает CNN.
Новые санкции будут направлены против лиц и организаций, ответственных за ограничение свободы судоходства в Ормузском проливе.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что свобода навигации "не подлежит обсуждению", а ежедневные изменения статуса пролива – то открыт, то закрыт – назвала "безрассудными". Каллас также подчеркнула, что проход через пролив должен оставаться бесплатным.
