28 декабря 2025
Экономика

Два строительных объекта в Петах-Тикве закрыли: подрядчик лишен лицензии

Мин.строительства
Петах-Тиква
время публикации: 28 декабря 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 14:51
Два строительных объекта в Петах-Тикве закрыли: подрядчик лишен лицензии
Olivier Fitoussi/Flash90

Министерство строительства сообщило о закрытии двух строительных объектов компании "Эфи Розен Бния ве-Язамут" (אפי רוזן בנייה ויזמות) в Петах-Тикве в связи с тем, что работы строительная компания вела в период, когда ее лицензия была приостановлена.

По сообщению ведомства, в августе текущего года в связи с нарушениями требований закона и принятой в строительной отрасли практике строительная лицензия вышеназванной компании была приостановлена на полтора года, на нее также наложен штраф в размере 40 тысяч шекелей.

Несмотря на это, компания продолжала строительные работы на объектах в Петах-Тикве: на улице Гринштейн, 9 и на улице Йона Грин, 4. После проведения проверок инспекторы объявили о закрытии объектов, подрядчик вызван на разбирательство перед началом дополнительных процедур.

Представители государственного регистра строительных подрядчиков подчеркивают, что приостановление лицензии предназначено для защиты безопасности людей и поддержания профессионального уровня в строительной отрасли. Подрядчик, выполняющий работы без действующей лицензии, подвергает опасности человеческие жизни и нарушает закон.

