Таиланд покупает израильские ПРО

Королевские ВВС Таиланда сделали выбор в пользу израильской системы ПРО и ПВО Barak MX производства "Израильской авиационной промышленности" для модернизации защиты стратегических объектов.

Королевство заплатит 107 миллионов долларов (3,44 млрд бат) за один полный комплект BARAK MX, который призван заменить устаревшие комплексы и усилить многоуровневую защиту ключевых объектов.

Решение Таиланда инвестировать в модернизацию ПРО связано с растущими региональными рисками. Соседние государства – Камбоджа и Мьянма – располагают дальнобойными ударными системами, включая китайские реактивные системы залпового огня PHL-03 (130 км) и северокорейские баллистические ракеты класса "Скад" (300-700 км).

Распространение БПЛА, барражирующих боеприпасов и крылатых ракет дополнительно повышает потребность в надежных средствах перехвата.

Сообщается, что армия и ВМС Таиланда также рассматривают возможность покупки BARAK MX, что потенциально позволит создать объединенную оперативную сеть ПВО и ПРО для всех видов вооруженных сил.