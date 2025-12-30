x
30 декабря 2025
Экономика

Минсвязи подтверждает сбой связи в компаниях Partner и Hot Mobile: причины неизвестны

Связь
время публикации: 30 декабря 2025 г., 15:42
AP Photo/Matt Rourke

Министерство связи подтвердило сообщения о масштабном сбое мобильной и интернет-связи в компании Partner, сообщив также о неполадках в мобильной связи Hot Mobile по всей стране.

Причины сбоев в настоящий момент выясняются. Компания Partner сообщила, что техники делают все возможное для возвращения системы к работе как можно скорее. В ряде районов сообщают о том, что связь через Partner уже вернулась.

Экономика
