Минсвязи подтверждает сбой связи в компаниях Partner и Hot Mobile: причины неизвестны
время публикации: 30 декабря 2025 г., 15:42 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 15:42
Министерство связи подтвердило сообщения о масштабном сбое мобильной и интернет-связи в компании Partner, сообщив также о неполадках в мобильной связи Hot Mobile по всей стране.
Причины сбоев в настоящий момент выясняются. Компания Partner сообщила, что техники делают все возможное для возвращения системы к работе как можно скорее. В ряде районов сообщают о том, что связь через Partner уже вернулась.
