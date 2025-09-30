x
30 сентября 2025
Экономика

Авиакомпания Ryanair объявила, что в ближайшие месяцы не вернется в Израиль

Авиация
Израиль
Ирландия
время публикации: 30 сентября 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 17:46
Yossi Aloni/FLASH90

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что в ближайшее время не возобновит полеты в Израиль, пояснив, что это решение связано с невозможностью использовать более дешевый Терминал 1.

"Аэропорт не открывает терминал ради собственного удобства, вынуждая Ryanair и другие авиакомпании использовать более дорогой Терминал 3", – заявили журналистам в компании, добавив: если аэропорт "Бен-Гурион" выполнит условия соглашения к лету 2026 года, компания будет рада вернуться в Тель-Авив.

Управление аэропортов заявляет, что Ryanair было разрешено использовать Терминал 1, который возобновил работу еще в августе. Кроме того, были одобрены все запрошенные авиакомпанией слоты на зиму 2025-2026 годов.

Отметим, что несколько дней назад генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон направил генеральному директору Управления аэропортов Израиля Шарону Кедми письмо, в котором он требует вернуть Ryanair ее "исторически установленные слоты" до 30 сентября – в противном случае ирландский лоукостер отменит все рейсы в Израиль и перебросит самолеты на другие направления. Компания утверждала, что нынешняя политика распределения зарегистрированного времени взлета и посадки самолетов в аэропорту "Бен-Гурион" "не стабильна" и затрудняет планирование прибыльной деятельности компании.

Экономика
