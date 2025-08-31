x
31 августа 2025
31 августа 2025
Экономика

1 сентября бензин подорожает на 9 агорот за литр

Цены
время публикации: 31 августа 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 14:45
1 сентября бензин подорожает на 9 агорот за литр
Flash90. Фото: О.Нахшон

В ночь на понедельник, 1 сентября, цены на бензин на автозаправочных станциях вырастут примерно на 9 агорот за литр, достигнув 7,16 шекеля за литр 95 бензина на станциях самообслуживания. Доплата за полное обслуживание составит 25 агорот за литр (на одну агору больше, чем после предыдущей корректировки).

В Эйлате цены на бензин на станциях самообслуживания вырастут на 8 агорот и составят 6,07 шекеля за литр 95 бензина, доплата за полное обслуживание составит 21 агору за литр (на одну агору больше, чем после предыдущей корректировки).

В министерстве энергетики и инфраструктуры объясняют повышение цен на горючее ростом цен на мировых рынках, снижением курса доллара и повышением налога на бензин ("бло").

