1 сентября бензин подорожает на 9 агорот за литр

В ночь на понедельник, 1 сентября, цены на бензин на автозаправочных станциях вырастут примерно на 9 агорот за литр, достигнув 7,16 шекеля за литр 95 бензина на станциях самообслуживания. Доплата за полное обслуживание составит 25 агорот за литр (на одну агору больше, чем после предыдущей корректировки).

В Эйлате цены на бензин на станциях самообслуживания вырастут на 8 агорот и составят 6,07 шекеля за литр 95 бензина, доплата за полное обслуживание составит 21 агору за литр (на одну агору больше, чем после предыдущей корректировки).

В министерстве энергетики и инфраструктуры объясняют повышение цен на горючее ростом цен на мировых рынках, снижением курса доллара и повышением налога на бензин ("бло").