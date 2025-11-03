Минтранс хочет обязать разгружать автомобили с Дальнего Востока только в Эйлате
время публикации: 03 ноября 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 22:01
Министерство транспорта представило на заседании экономической комиссии Кнессета план спасения Эйлатского порта, ставшего жертвой реализуемой в последние два года йеменскими хуситами блокады Красного моря.
В рамках предлагается импортеров автомобилей с Дальнего Востока разгружать в порту Эйлата не менее четырех судов в месяц в течение каждого из ближайших трех месяцев.
Взамен государство заплатит компаниям около полумиллиона долларов за каждое судно, до предельной суммы в 21 миллион шекелей.
В случае, если компании не выполнят данное условие, минтранс планирует издать полугодичный запрет на разгрузку автомобилей с Дальнего Востока в любом другом порту кроме эйлатского.
