Суд в США разрешил Google сохранить Chrome

Федеральный суд в США постановил, что корпорация Google сможет сохранить за собой владение браузером Chrome, отклонив позицию министерства юстиции США, требовавшего принудительной продажи.

Судья Амит Мехта постановил, что запрос минюста превысил меры, необходимые для создания конкуренции на рынке.

Вместе с тем, суд запретил Google подписывать эксклюзивные контракты, обеспечивающие корпорации доминирование на рынке интернет-поиска. Кроме того, Google будет обязана делиться определенными поисковыми данными с конкурентами, включая данные поискового индекса и данные пользовательских взаимодействий (но не рекламные данные).

В то же время суд постановил, что Google сможет продолжать платить производителям и бизнес-партнерам за предустановку своих продуктов, при условии, что речь не идет об эксклюзивных соглашениях.

Это существенный вопрос, поскольку Google платит Apple миллиарды долларов в год за то, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на iPhone. Именно это соглашение было ключевым элементом иска.

Акции Alphabet, материнской компании Google, подскочили примерно на 8% в послеторговых сессиях после решения, в то время как акции Apple выросли примерно на 4%. Рост объясняется тем, что судья выбрал относительно умеренные меры: Google не требуется отказываться от стратегических активов, таких как Chrome или Android, а Apple сохраняет ключевой источник доходов от соглашений по умолчанию с Google.

Судья приказал сторонам встретиться до 10 сентября для выработки окончательного решения. Google объявила, что будет обжаловать решение в вышестоящей инстанции.