Экономика

Toyota обошла Hyundai по продажам в Израиле в 2025 году

время публикации: 03 сентября 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 08:31
Toyota обошла Hyundai по продажам в Израиле в 2025 году
Gili Yaari / Flash90

В августе на израильском автомобильном рынке произошла смена лидера продаж. Возглавлявший c самого начала года список самых популярных производителей автомобилей в Израиле Hyundai в августе уступил первую строчку Toyota.

С начала года в Израиле были проданы 212738 автомобилей, на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Toyota продала 25899 автомобилей, тогда как Hyundai – 25445 автомобилей.

KIA сохраняет за собой третью позицию с 18201 автомобилем. На четвертом месте – Chery, на пятом – Skoda.

