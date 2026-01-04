x
04 января 2026
Экономика

"Калькалист": "Делек Исраэль" обдумывает возможность покупки HOT Mobile

Связь
Безек
время публикации: 04 января 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 07:18
"Калькалист": "Делек Исраэль" обдумывает возможность покупки HOT Mobile
Yonatan Sindel/Flash90

Компания "Делек Исраэль" рассматривает возможность подать заявку на покупку оператора мобильной связи HOT Mobile, пишет "Калькалист".

В ноябре 2025 года компания "Безек" через свою "дочку" Pelephone подписала с HOT необязывающий меморандум о намерениях по покупке HOT Mobile примерно за 2,1 млрд шекелей. При этом соглашение не дает покупателю эксклюзивности, и продавец может рассматривать альтернативные предложения, отмечается в публикации.

На актив претендуют и другие группы инвесторов. Обсуждаются вопросы регуляторного одобрения: возможная продажа HOT Mobile потребует согласований, в том числе со стороны профильных израильских ведомств и антимонопольного регулятора.

Для потребителей возможная смена владельца HOT Mobile может означать перестройку конкуренции на рынке связи и, как следствие, изменения в тарифной политике и маркетинговых стратегиях операторов – особенно если в гонку за активом войдут новые игроки, не связанные напрямую с нынешними крупными телеком-группами.

Экономика
