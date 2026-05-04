В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса и ископаемого топлива

Амстердам стал первым в мире столичным городом, где ввели запрет на наружную рекламу мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом. С 1 мая с билбордов, остановок и станций метро исчезли объявления о бургерах, автомобилях и авиаперелетах, пишет BBC. Например, на одной из оживленных трамвайных остановок, окруженной цветущими тюльпанами и нарциссами, рекламные плакаты заметно изменились: вместо фастфуда и туристических предложений теперь продвигаются культурные события и музеи.

Городские власти объясняют это решение стремлением привести городскую среду в соответствие с климатической политикой. Амстердам планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году и одновременно сократить потребление мяса вдвое. Представители партии "Зеленые левые" подчеркивают, что нелогично одновременно бороться с климатическим кризисом и зарабатывать на рекламе, поощряющей противоположное поведение. По их мнению, использование общественного пространства не должно противоречить экологическим целям.

Хотя реклама мяса занимала небольшую долю – около 0,1% рынка наружной рекламы, а реклама, связанная с ископаемым топливом, около 4%, – сам запрет имеет символическое значение. Он ставит потребление мяса в один ряд с деятельностью, влияющей на климат, такой как авиаперелеты и использование автомобилей с ДВС. Представители мясной индустрии раскритиковали это решение, заявив, что оно ограничивает свободу выбора потребителей и игнорирует питательную ценность мясных продуктов. Туристическая отрасль также выразила недовольство, назвав запрет чрезмерным вмешательством в коммерческую деятельность.

Экологические активисты, напротив, считают это важным шагом, сравнивая ситуацию с прошлым, когда реклама табака была нормой. По их мнению, общественное пространство формирует представления о том, что считается приемлемым, и отказ от подобной рекламы со временем может изменить социальные нормы. Амстердам не первый в этом направлении: ранее аналогичные меры приняли Харлем, Утрехт и Неймеген, а в ряде городов мира уже ограничена реклама ископаемого топлива.

Тем не менее, эффективность таких мер пока остается под вопросом. Онлайн-реклама продолжает активно влиять на потребителей, и нет убедительных доказательств того, что исчезновение наружной рекламы мяса приводит к изменению пищевых привычек. Некоторые ученые, однако, видят в этом интересный эксперимент. По их мнению, реклама играет важную роль в формировании норм поведения, и ее сокращение может постепенно повлиять на общественные установки и выбор людей.