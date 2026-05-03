03 мая 2026
последняя новость: 22:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

OPEC+ принял решение об увеличении добычи нефти

Нефть и газ
Война с Ираном
время публикации: 03 мая 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 21:56
AP Photo/Martin Meissner

Семь государств, входящих в картель OPEC+, приняли решение о повышении добычи в июне на 188000 баррелей нефти в сутки. Это первое решение, принятое альянсом после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов.

Основная доля придется на Россию и Саудовскую Аравию, производящие около 10 миллионов баррелей в сутки. Они смогут увеличить суточную добычу на 62000 баррелей. Увеличиваются квоты для Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана.

Следует добавить, что решение носит, скорее, символический характер в связи с блокадой Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. После начала войны входящие в OPEC государства снизили суммарную суточную добычу на 7,7 миллиона баррелей.

