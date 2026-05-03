OPEC+ принял решение об увеличении добычи нефти

Семь государств, входящих в картель OPEC+, приняли решение о повышении добычи в июне на 188000 баррелей нефти в сутки. Это первое решение, принятое альянсом после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов.

Основная доля придется на Россию и Саудовскую Аравию, производящие около 10 миллионов баррелей в сутки. Они смогут увеличить суточную добычу на 62000 баррелей. Увеличиваются квоты для Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана.

Следует добавить, что решение носит, скорее, символический характер в связи с блокадой Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. После начала войны входящие в OPEC государства снизили суммарную суточную добычу на 7,7 миллиона баррелей.