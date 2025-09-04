Верховный суд приостановил рассмотрение украинского иска об аресте имущества России в Иерусалиме

Судья Верховного суда Рут Ронен удовлетворила ходатайство государственной прокуратуры и приостановила дальнейшее рассмотрение иска украинской энергетической компании ДТЭК "Крымэнерго" с требованием ареста российского имущества в Иерусалиме, до рассмотрения апелляции МИД Израиля, сообщает "Калькалист".

"Крымэнерго" уже много лет ведет судебную борьбу за получение компенсации в связи с национализацией Россией ее активов в Крыму после его оккупации. В 2023 году арбитражный трибунал в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компании 207 миллионов долларов. После этого компания начала искать способы реализации решения арбитража.

По израильскому закону о дипломатическом иммунитете недвижимость иностранного государства не подлежит аресту, за исключением коммерческих активов. В связи с этим "Крымэнерго" предъявила претензии на отель "Сергей Палас" на улице Хелени а-Малка и на парковку "Маалот" на пересечении улиц а-Мелех Джордж и Маалот в Иерусалиме, утверждая, что они являются коммерческими активами.

Окружной суд в Иерусалиме отказался наложить арест в одностороннем порядке, но приказал государству "осуществить вручение исковых документов российскому МИДу без промедления". В мае израильское посольство Израиля в Москве передало копии заявлений российскому МИДу дипломатической почтой. Россия ответила, что документы были вручены неправильно, не переведены должным образом, а сроки ответа слишком короткие согласно международному праву.

В Окружном суде отклонили эту позицию, дав России время до конца августа, чтобы представить свои аргументы непосредственно в суде, а не путем дипломатической ноты.

В МИД Израиля, опасаясь дипломатических осложнений, потребовали остановить процесс. В апелляции в Верховный суд генпрокуратура представила заключение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, согласно которому речь идет о "важных интересах внешних сношений Израиля" и "предотвращении ущерба дипломатическим отношениям с зарубежными государствами". По ее мнению, неправильная процедура может спровоцировать ответные меры против Израиля в зарубежных судах.