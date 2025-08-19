Лавров о вторжении в Украину: "Мы защищали русских, которые жили здесь веками"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не стремилась к захвату украинских территорий. При этом он не стал использовать само слово "Украина", сообщив, что на них жили русские люди.

"Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, Русские защищали эти территории, создавали там города, порты, фабрики и многое другое", – цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, что Крым Россия аннексировала в 2014 году, после захвата этой украинской территории. В сентябре 2022 года, через полгода после полномасштабного российского вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин заявил об аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Соответствующие изменения были введены и в российскую конституцию, однако с точки зрения международного права эти решения не имеют силы.

Вопрос о территориях станет самым сложным на повестке дня переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, подготовка к которым началась. Заявление Лаврова следует рассматривать именно в этом контексте – по сути, он отрицает не только территориальную целостность, но и государственность Украины.