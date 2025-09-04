x
Экономика

Замок на острове у берегов Шотландии продается за 750 тысяч фунтов

Недвижимость
время публикации: 04 сентября 2025 г., 11:52 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 11:58
Wikipedia.org. Фото: Anne Burgess

Корпорация "Природное наследие Шотландии" выставила на продажу замок Кинлох, расположенный на острове Рам, входящем в архипелаг Внутренние Гебриды, и считающийся одним из красивейших замков Шотландии.

Замок в тюдоровском стиле был построен в конце 19-го века шотландским промышленником Джоном Баллоу в качестве его летней резиденции. После смерти его сына Джорджа Баллоу в канун Второй Мировой войны замок оказался заброшен. В 1957 году наследники продали его "Природному наследию Шотландии".

До 2015 года в замке действовал отель для гостей.

За замок, в строительство которого в 1897-1900 годах было вложено 250 тысяч фунтов стерлингов, 125 лет спустя просят 750 тысяч фунтов. Но при этом покупатель должен взять на себя работы по реконструкции здания, которые оцениваются в несколько миллионов.

