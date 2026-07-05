Нефтяной рынок ждет решения OPEC+ на фоне падения цен, Ирак ищет новые маршруты экспорта

Мировой нефтяной рынок входит в новую неделю на фоне резкого снижения цен. По данным Reuters, стоимость нефти откатилась к уровням, предшествовавшим последней войне на Ближнем Востоке. Инвесторы ждут решения OPEC+, которое должно прояснить дальнейшие планы стран альянса по добыче.

Ранее источники Reuters сообщали, что OPEC+ может с августа вновь повысить целевые уровни добычи – примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. Такое решение на фоне падения цен будет означать, что крупнейшие производители по-прежнему делают ставку на удержание или расширение своей доли рынка, даже рискуя усилить давление на котировки.

На этом фоне Ирак готовит новые маршруты экспорта нефти. Кабинет министров страны одобрил предварительные соглашения, которые позволят Basra Oil Company начать технико-финансовое изучение стратегических нефтепроводных проектов с участием консорциума Capital TI, Chevron и катарской UCC. Рассматриваются маршруты Басра-Хадита-Киркук-Джейхан и Басра-Хадита-Банияс. Отдельный контракт на консультационные услуги по проекту Басра-Хадита может получить американская KBR. Для Багдада это попытка диверсифицировать экспортные пути и снизить зависимость от существующей инфраструктуры в период, когда нефтяной рынок остается крайне чувствительным к решениям OPEC+, войнам и рискам в Персидском заливе.