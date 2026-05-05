Открыт прием заявок на аванс в счет компенсаций бизнесам за операцию "Рычание льва"

Налоговое управление открыло прием заявок на получение аванса для предприятий в связи с операцией "Рычание льва". Окончательные иски на получение выплат можно будет подавать с 17 мая.

Право на аванс имеют владельцы бизнеса, отвечающие в совокупности всем следующим условиям:

- им нанесён косвенный ущерб в результате операции "Рычание льва";

- оборот их предприятия в базовом году (2025) составляет от 12 000 до 400 млн шекелей;

- падение оборота составляет не менее 25%.

Владелец бизнеса, получавший компенсацию за июнь 2025 года или октябрь 2023 года или ноябрь-декабрь 2023 года вправе потребовать аванс в размере до 80% от суммы компенсации, утверждённой за один из указанных периодов (наибольшей из них).

Владелец бизнеса, не получавший компенсацию за указанные периоды, вправе потребовать аванс в размере до 80%, умноженных на средний ежемесячный объем затрат в 2025 году и на коэффициент 0,07.

Для малых бизнесов, освобожденных от взимания НДС, и для новых предприятий (зарегистрированных с 1 января 2025 года) предусмотрен особый расчет.

Помимо ввода реквизитов предприятия, предприятию не потребуется вводить дополнительные данные. Достаточно указать процент падения оборота. Аванс будет рассчитан на основании данных, имеющихся в системах ведомства, и перечислен на банковский счет предприятия.

Заявка на аванс для предприятий приграничной линии столкновения в связи с событиями операции "Рык льва"

В целях поддержки предприятий, расположенных в приграничных населённых пунктах зоны обороны линии столкновения (согласно определению в законе), а также предприятий в северных приграничных населённых пунктах, на которые фактически распространялись те же предписания и ограничения, – имеющих право на подачу иска по "красному" треку и еще не знающих точного размера понесенного ущерба, Налоговое управление открыло возможность подать заявку на аванс. Сам иск можно будет подать в течение трех месяцев с окончания операции.

Порядок подачи заявки на аванс:

Аванс рассчитывается исходя из падения оборота в сравнении с аналогичными месяцами предыдущего года, умноженного на коэффициент сэкономленных расходов, либо процент падения умножается на заработную плату, выплаченную в соответствующие месяцы предыдущего года.

Помимо ввода реквизитов предприятия, предприятию не потребуется вводить дополнительные данные, достаточно указать процент падения оборота. Управление самостоятельно определит, какой трек обеспечивает предприятию более высокий аванс, на основании данных в системах ведомства.