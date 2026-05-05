05 мая 2026
последняя новость: 21:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
На японском острове Хоккайдо обнаружено тело пропавшей израильтянки

Горный туризм
Туризм
Япония
МИД
время публикации: 05 мая 2026 г., 21:39 | последнее обновление: 05 мая 2026 г., 21:39
AP Photo/Aaron Favila

Спасательные службы японского острова Хоккайдо сообщили об обнаружении тела 22-летней Тевель Шабтай, израильтянки, с которой была потеряна связь несколько дней назад.

Тело было обнаружено горноспасательной группой в районе горы Асахидакэ – самой высокой вершины северного острова.

Ранее израильские СМИ сообщили, что в прошлую пятницу в разговоре с матерью девушка сказала, что собирается в пеший поход в горы. Это был их последний разговор, после этого Тевель прекратила отвечать на звонки и ее больше никто не видел.

Родные девушки обратились в посольство Израиля в Японии, которое передало информацию местной полиции.

МИД Израиля сообщил, что находится в постоянном контакте с родными погибшей и содействует в организации доставки тела на родину. Посольство в Токио координирует с японскими властями процедуру идентификации и выяснение обстоятельств гибели девушки.

