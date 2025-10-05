x
05 октября 2025
05 октября 2025
Экономика

Reuters: под давлением предпринимателей Ирландия готовится смягчить санкции против Израиля

Израиль
Бойкот
Санкции
Ирландия
время публикации: 05 октября 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 21:38

Как сообщает агентство Reuters, под давлением бизнес-сообщества правительство Ирландии намерено значительно смягчить планируемые санкции против Израиля, затрагивающие в первую очередь поселения в Иудее и Самарии.

Ирландия входит в число наиболее враждебных к Израилю государств Европы. Однако, в отличие от Испании, она крайне уязвима перед американским давлением, поскольку в Дублине находится множество европейских штаб-квартир крупнейших американских корпораций.

Около 11% всей рабочей силы Ирландии является сотрудниками этих компаний. Налоги на международные корпорации составляют около трети поступлений в бюджет страны, отмечает Times of Israel. В Ирландии опасаются не только сокращения инвестиций, но и санкций, которые могут привести к уходу кампаний из страны.

Рассматривается предложение изменить закон, предусматривающий бойкот поселений, так, чтобы он касался только продукции поселений, а не сервисом. Импорт этой продукции в Ирландию составляет всего 200000 евро в год. Окончательное решение еще не принято, правительство консультируется с юристами.

Экономика
