05 сентября 2025
05 сентября 2025
Экономика

"Сирийский фонд развития": $20 млн поступят от продажи четырех автомобилей семьи Асада

Сирия
время публикации: 05 сентября 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:14
AP Photo/Pavel Golovkin

В Дамаске прошла презентация "Сирийского фонда развития", на которой президент Ахмад аш-Шараа объявил о старте инициативы по финансированию восстановления страны и инфраструктурных проектов, сообщает SANA.

sana.sy

Сирийский государственный телеканал "Аль-Ихбария" передает, что $20 млн будут перечислены в фонд как пожертвование "от имени народа" – это выручка от продажи на аукционе четырех роскошных автомобилей, ранее принадлежавших семье Башара Асада.

По данным телеканала, общая сумма пожертвований уже превысила $60 млн.

Экономика
