Представлена инициатива о налоговых льготах для новых репатриантов и вернувшихся израильтян

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр алии и интеграции Офир Софер 6 ноября объявили о новой инициативе, согласно которой новые репатрианты и вернувшиеся израильтяне, прибывающие в страну в течение 2026 года, смогут воспользоваться существенными налоговыми льготами.

"В рамках государственного бюджета, представленного на этой неделе министром финансов, будет утверждена новая налоговая реформа для новых репатриантов, предусматривающая значительное снижение налоговой нагрузки. Эта мера – часть более широкого комплекса шагов, которые продвигают министерство финансов и министерство алии и интеграции в рамках национальных усилий по поощрению алии и облегчению интеграции репатриантов в израильское общество и экономику. На фоне роста антисемитизма в мире и изменений налоговой политики в ряде западных стран, включая Великобританию, инициатива нацелена на укрепление экономики Израиля за счёт привлечения квалифицированных специалистов, предпринимателей и владельцев капитала из еврейских общин по всему миру и облегчения их интеграции в израильский рынок труда и общественную жизнь", – сказано в этом заявлении.

Мероприятие, организованное при участии организации "Нефеш бе-Нефеш", прошло с участием министра финансов Бецалеля Смотрича, министра алии и интеграции Офира Софера, руководителя Налогового управления Шая Ароновича, генерального директора министерства финансов Илана Рома, генерального директора министерства алии и интеграции Авихая Каханы, руководителя отдела алии и интеграции Еврейского агентства Эрана Берковича, исполнительного директора "Нефеш бе-Нефеш" раввина Йегошуа Фасса, а также представителей профильных министерств и организаций, занимающихся алией.

Заявлены параметры налоговой льготы: 2026 – налогообложение по ставке 0%, 2027 – налогообложение по ставке 0%, 2028 – до 10%, 2029 – до 20%, 2030 – до 30%. Реформа применяется к доходам до 1 млн шекелей в год.

"Помимо этой льготы, новые репатрианты сохранят действующие сегодня послабления, включая освобождение от налога на доходы, полученные за пределами Израиля, сроком на 10 лет с момента приобретения статуса резидента Израиля, а также налоговые очки", – сказано в официальном уведомлении.

По оценке экономического обозревателя Newsru.co.il Михаила Шафранова, инициатива Смотрича по расширению налоговых льгот для новых репатриантов имеет шансы на утверждение. "Если до сих пор репатрианты освобождались на десять лет от налогов на доходы, получаемых за границей, то новая инициатива предлагает предоставить освобождение для доходов, получаемых в Израиле. В Налоговом управлении теоретически готовы поддержать эту инициативу министра, при условии, что возможность получить льготу будет действовать только в течение одного года – это создаст дополнительный стимул для колеблющихся. Вместе с тем, этот шаг полностью противоречит политике министерства, направленной на сокращение освобождений от налога с целью выравнивания базы налогообложения", – отмечает Шафранов в сегодняшнем экономическом обзоре.