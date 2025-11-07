Апелляционный суд Нидерландов отклонил иски с требованием запретить оборонный экспорт в Израиль

Апелляционный суд Нидерландов отклонил иск 10 пропалестинских организаций, требовавших обязать правительство королевства ввести полный запрет на экспорт вооружений и товаров двойного назначения в Израиль и на импорт товаров из Иудеи и Самарии.

Истцы утверждали, что правительство делает недостаточно для выполнения своих обязательств в рамках Конвенции по предотвращению геноцида.

Суд постановил, что "хотя вполне вероятно, что существует риск геноцида и серьезных нарушений прав человека, в принципе не дело суда – предписывать государству, какие меры должны быть приняты для предотвращения этого", и возложил на истцов оплату судебных издержек.