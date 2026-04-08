В результате поджога склада Kimberly-Clark в Калифорнии ожидаются перебои в поставках туалетной бумаги

В ночь на вторник, 7 апреля, в городе Онтарио в Калифорнии сгорел распределительный центр компании Kimberly-Clark, на котором находились крупные запасы туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец.

В тушении пожара, длившемся боле 12 часов, принимали участие 20 бригад и 175 пожарных из Онтарио, Лос-Анджелеса, Сан-Бернардино и Риверсайда. Несмотря на их усилия склад выгорел полностью со всем содержимым.

По подозрению в поджоге был арестован 29-летний Шамель Абдулькарим из города Хайленд. Первоначально власти считали его сотрудником Kimberly-Clark, однако позднее уточнили: он работает в компании NFI Industries - стороннем дистрибьюторе Kimberly-Clark. Мотив поджога пока не установлен.

Сгоревший центр обслуживал около 50 миллионов потребителей, и его уничтожение может привести к перебоям на рынке туалетной бумаги и другой бумажной продукции продукции в регионе.