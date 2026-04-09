Трамп: американские силы останутся около Ирана до полного выполнения "настоящего соглашения"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы останутся в ближневосточном регионе до тех пор, пока не будет полностью выполнено "настоящее соглашение". При этом он вновь угрожает ударами по Ирану.

"Все американские корабли, самолеты и военнослужащие – с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем прочим, что уместно и необходимо для смертоносного преследования и уничтожения противника, который уже и так был существенно ослаблен, – останутся на месте в Иране и вокруг Ирана до тех пор, пока достигнутое НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ не будет выполнено полностью. А если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда "начнется пальба" – еще больше, еще лучше и еще мощнее, чем кто-либо когда-либо видел раньше. Об этом договорились уже давно, и, несмотря на всю фальшивую риторику об обратном, – НИКАКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, а Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТ И БЕЗОПАСЕН. А пока наши великие военные пополняют запасы и отдыхают, с нетерпением, если уж на то пошло, ожидая своего следующего завоевания. АМЕРИКА ВЕРНУЛАСЬ!" – написал Трамп на своей странице в соцсети TruthSocail.

