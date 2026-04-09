Иранская делегация прибудет в Пакистан для переговоров 9 апреля

Иранская делегация прибудет в столицу Пакистана вечером в четверг, 9 апреля, для переговоров по урегулированию конфликта с США и Израилем, сообщил посол Ирана в Пакистане.

"Несмотря на скептицизм иранской общественности, вызванный неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны израильского режима, иранская делегация прибывает сегодня вечером в Исламабад для серьезных переговоров, основанных на 10 пунктах, предложенных Ираном", – написал посол Реза Амири Могаддам в социальной сети X.