09 апреля 2026
последняя новость: 10:35
"Королева кетамина", продавшая Мэтью Перри убивший его наркотик, отправится в тюрьму на 15 лет

время публикации: 09 апреля 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 09:27
"Королева кетамина", продавшая Мэтью Перри убивший его наркотик, отправится в тюрьму на 15 лет

В США приговорена к 15 годам лишения свободы Джасвин Сангха, известная как "королева кетамина" и обвиняемая в продаже актеру Мэтью Перри наркотика, ставшего причиной его смерти.

В августе 2025 года Сангха признала себя виновной в содержании помещения для деятельности, связанной с наркотиками, трем эпизодам распространения кетамина и одном эпизоде распространения кетамина, повлекшем за собой смерть или тяжкие телесные повреждения.

Перри, звезда сериала "Друзья", был найден мертвым в своем доме 28 октября 2023 года. Причиной смерти стала передозировка кетамина, который он сначала потреблял по рецепту врача, а затем, когда количество возросло – начал закупать его у Джасвин.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 августа 2025

"Королева кетамина", обвиняемая в продаже Мэтью Перри смертельной дозы наркотиков, признала вину
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 октября 2023

В возрасте 54 лет умер актер Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья"