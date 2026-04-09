"Королева кетамина", продавшая Мэтью Перри убивший его наркотик, отправится в тюрьму на 15 лет

В США приговорена к 15 годам лишения свободы Джасвин Сангха, известная как "королева кетамина" и обвиняемая в продаже актеру Мэтью Перри наркотика, ставшего причиной его смерти.

В августе 2025 года Сангха признала себя виновной в содержании помещения для деятельности, связанной с наркотиками, трем эпизодам распространения кетамина и одном эпизоде распространения кетамина, повлекшем за собой смерть или тяжкие телесные повреждения.

Перри, звезда сериала "Друзья", был найден мертвым в своем доме 28 октября 2023 года. Причиной смерти стала передозировка кетамина, который он сначала потреблял по рецепту врача, а затем, когда количество возросло – начал закупать его у Джасвин.