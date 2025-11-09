x
09 ноября 2025
Экономика

Всемирный банк поддержал американский проект резолюции СБ ООН по Газе

Газа
США
ООН
время публикации: 09 ноября 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 22:48
Всемирный банк поддержал американский проект резолюции СБ ООН по Газе
AP Photo / Abdel Kareem Hana

Всемирный банк поддержал проект резолюции США по Газе, который обсуждается в Совете безопасности ООН, сообщает агентство Reuters.

Резолюция предполагает создание временного органа управления "Совета мира", который в ближайшие два года будет координировать действия по восстановлению сектора Газы.

Investing.com пишет, что Всемирный банк, ООН и Евросоюз в феврале 2025 года оценивали стоимость восстановления Газы более чем 50 миллиардов долларов, сейчас эта сумма выросла до 70 миллиардов.

