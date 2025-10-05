x
Здоровье

Острый дефицит донорской крови для солдат и больниц, МАДА призывает доноров

Мада
Благотворительность
время публикации: 05 октября 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 05 октября 2025 г., 17:50
Острый дефицит донорской крови для солдат и больниц, МАДА призывает доноров
Пресс-служба МАДА

Служба крови "Маген Давид Адом" обратилась к населению с призывом прийти и сдать кровь в связи с острым дефицитом донорской крови и ее компонентов. Необходима кровь всех групп; особенно важно, чтобы пришли доноры с группой О.

Каждый день МАДА снабжает больницы по всей стране и Армию обороны Израиля примерно тысячей доз крови и ее компонентов – плазмы, тромбоцитов и т. д. Донорская кровь жизненно необходима для раненых, рожениц и тяжело больных, включая пациентов с онкологией.

Чтобы удовлетворить текущие потребности, необходимо не менее 1200 доноров в день. В праздничный период наблюдается существенный дефицит доноров, и национальные запасы крови под угрозой.

МАДА призывает доноров по всей стране в ближайшие дни и во время праздников прийти на пункты сдачи крови по всей стране (список станций сдачи крови публикуется на сайте https://www.mdais.org/blood-donation, его можно также узнать по телефону 03-53000400.

Одна порция донорской крови может спасти жизни троих человек.

Здоровье
