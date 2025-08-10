x
Здоровье

410 случаев кори в Израиле: центральные очаги – Иерусалим, Бней-Брак и Бейт-Шемеш

время публикации: 10 августа 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 18:32
410 случаев кори в Израиле: центральные очаги – Иерусалим, Бней-Брак и Бейт-Шемеш
Chaim Goldberg/Flash90

В Израиле продолжает широко распространяться корь, одно из самых заразных и самых опасных заболеваний. По данным министерства здравоохранения, три ключевых очага заражения – это Иерусалим, Бней-Брак и Бейт-Шемеш, это связано с низким уровнем коллективной вакцинации в этих населенных пунктах.

Помимо вышеназванных городов, в Израиле существует еще 15 городов с низким уровнем вакцинации среди детей. С начала вспышки кори в Израиле зафиксировано 410 случаев заболевания. Сейчас госпитализированы 120 больных, 15 из них находятся в реанимации, двое детей – на ЭКМО. Исходя из этих цифр, в системе здравоохранения предполагают высокое число скрытого течения болезни – не диагностированы, по оценкам врачей, 950-1700 больных.

Как поясняет "Исраэль а-Йом", низкий уровень вакцинации детей в Иерусалиме, Бней-Браке и Бейт-Шемеше связан не столько с фактом противодействия вакцинации среди ультрарелигиозного населения. Причины гораздо более обыденные – и если бы не недочеты системы здравоохранения, эти причины можно было бы предотвратить.

Речь идет о городах, где проживают многодетные семьи, и родителям приходится ухаживать за большим количеством малышей одновременно. Крайне сложно приводить каждого младенца на прививки шесть раз в год, когда дома есть еще маленькие дети – поэтому многодетные родители вынужденно откладывают посещение станций здоровья "Типат Халав".

Чтобы сделать вакцинацию проще, семьи стараются приводить на прививку нескольких детей одновременно, но из-за этого складывается ситуация, когда несколько детей в семье вынуждены ждать прививок, и не проходят вакцинацию по принятому графику.

Для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, министерство здравоохранения запустило проект "Мобильные станции "Типат Халав" в Бейт-Шемеше: "прививочный автомобиль" приезжает к семьям домой, чтобы вакцинировать детей без необходимости отправляться всем в станции "Типат Халав" и искать, кто побудет с остальными детьми.

