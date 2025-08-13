x
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
Здоровье

Из-за ущерба от иранской ракеты институт Вейцмана сократил вдвое первый поток медфака

Университеты
Медицина
Война с Ираном
время публикации: 13 августа 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 13 августа 2025 г., 09:58
Из-за ущерба от иранской ракеты институт Вейцмана сократил вдвое первый поток медфака
Lior Mizrahi/Flash90

Институт Вейцмана сократил на 50% количество студентов-медиков в первом наборе, который откроется в этом году, приняв только 20 студентов вместо 40 запланированных.

Причиной такого сокращения стал ущерб, нанесенный институту попаданием иранской ракеты, а также невозможность провести из-за нехватки времени подготовительные курсы для студентов, не имеющих образования в сфере наук о жизни.

Напомним, что в рамках программы по увеличению количества студентов медиков, обучающихся в Израиле, было принято решение об открытии медицинских факультетов в университете Райхмана (открылся в прошлом учебном году), Хайфском университете и институте Вейцмана (открываются в новом учебном году).

Программа в институте Вайцмана предназначена для обладателей первой академической степени и ориентирована на подготовку врачей-исследователей.

Здоровье
