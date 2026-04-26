Генетический атлас печени, созданный израильскими учеными, открывает новые возможности для медицины

Ученые Института Вейцмана создали уникальную карту печени человека и показали, почему одни клетки сохраняют устойчивость, а другие быстро разрушаются жировой болезнью печени.

Печень человека - это сложнейший механизм, состоящий из шестиугольных единиц (долек), выполняющих сотни разных задач. Долгое время считалось, что клетки органа делят работу на три функциональные зоны. Это была довольно грубая оценка. Но новое исследование, использующее методы генетического картирования с разрешением в 2 микрона, показало наличие восьми различных регионов с уникальными функциями. Работа опубликована в журнале Nature.

Ученые выяснили, что специализация генов в печени человека гораздо сложнее, чем у мышей или коров. У животных центр дольки, где содержание кислорода и питательных веществ ниже, - менее активен. У людей же этот центр является зоной самой интенсивной работы: здесь синтезируются жиры, производится глюкоза при голодании и фильтруются токсины. Уникальной чертой человека оказалось и поглощение глюкозы: оно происходит преимущественно в центре дольки, а не на ее периферии.

Высокая эффективность имеет свою цену. Система, приспособленная для сохранения запасов энергии, оказалась уязвимой перед современным рационом, богатым углеводами и жирами. Оказалось, что центры долек первым страдают от ожирения и фиброза.

Соавтор работы профессор Шалев Ицковиц подчеркивает значимость открытия для медицины: "Вместо грубого деления на три функциональные зоны, принятого на протяжении десятилетий, атлас выявляет восемь регионов с четкими ролями. Это точное картирование теперь позволяет любой лаборатории в мире глубоко погрузиться в изучение печени и исследовать, почему разные регионы восприимчивы к различным заболеваниям".

Новые данные не только объясняют развитие метаболического ожирения печени, но и открывают путь к созданию точечной терапии, нацеленной на уязвимые зоны органа.