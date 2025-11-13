x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
Здоровье

"Шуферсаль" предупреждает: часть партии безглютеновой муки содержит глютен

Минздрав
время публикации: 13 ноября 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 13:41
"Шуферсаль" предупреждает: часть партии безглютеновой муки содержит глютен
Пресс-служба министерства здравоохранения

Компания "Шуферсаль" информирует потребителей, чувствительных к глютену, что в ограниченном количестве упаковок безглютеновой кукурузной муки торговой марки Shufersal Green в ходе проверок обнаружена концентрация глютена, превышающая установленную законом для такого вида продукции норму.

Речь идет о 500-граммовых упаковках кукурузной муки, производства компании Natural Cakes и распространяемой под торговой маркой Shufersal Green. Штрих-код товара 7296073365945, номер партии 2525837, срок годности до 05.08.2026.

Употребление данного товара безопасно для всех потребителей, за исключением страдающих непереносимостью глютена. Лицам с непереносимостью глютена рекомендуется воздержаться от употребления данного продукта в пищу. Компания подчеркивает: проблема обнаружена в ограниченном количестве упаковок конкретной партии 2525837.

В координации со службой контроля качества пищевых продуктов министерства здравоохранения компания "Шуферсаль" изымает товар из магазинов. Клиенты, купившие вышеназванный товар, могут обратиться за возвратом денег. Телефон для вопросов и разъяснений 1-800-56-56-56.

Здоровье
