Изменения в работе сердца могут предсказывать будущий риск развития рака

Новое исследование, проведенное учеными UCLA Health, предполагает, что даже незначительные изменения в структуре и функции сердца могут быть связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака спустя годы. Работа, опубликованная в Journal of the American Heart Association, может в будущем помочь врачам раньше выявлять пациентов, которым будет полезна профилактика одновременно сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По словам ученых, изменения в сердце могут возникать параллельно с биологическими процессами, связанными с развитием рака, или даже предшествовать им, что указывает на возможную общую биологическую связь между этими заболеваниями. В рамках исследования были проанализированы данные крупного многоэтнического проекта MESA, включающего более 6000 участников в возрасте от 45 до 84 лет без сердечно-сосудистых заболеваний на момент включения. У всех участников в начале исследования с помощью МРТ сердца оценивали его структуру и функцию, после чего их наблюдали в среднем около 18 лет, фиксируя случаи различных видов рака, включая рак молочной железы, предстательной железы, колоректальный рак и рак легких.

Анализ показал, что ранние признаки ремоделирования сердца могут быть связаны с повышенным онкологическим риском, увеличение массы сердечной мышцы ассоциировалось с более высокой вероятностью рака молочной железы, а снижение функции левого предсердия – с повышенным риском колоректального рака. Наиболее сильная связь была обнаружена между увеличенной массой левого желудочка и раком молочной железы, причем зависимость сохранялась даже после учета традиционных факторов риска. Также было установлено, что ухудшение сократительной функции левого предсердия может служить маркером риска рака толстой кишки: у людей с лучшими показателями этого параметра заболеваемость была значительно ниже.

За период наблюдения было зарегистрировано около 790 случаев рака, и частота заболеваний увеличивалась по мере ухудшения показателей сердечного ремоделирования. При этом исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь, а выявленные ассоциации могут быть связаны с другими, неучтенными факторами или особенностями диагностики, поэтому результаты требуют дальнейшего подтверждения в более крупных исследованиях.