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Здоровье

Минздрав закрыл операционные в больнице Medica Raphael из-за нехватки персонала

Больницы
Минздрав
время публикации: 17 июля 2026 г., 12:05 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 12:17
Минздрав закрыл операционные в больнице Medica Raphael из-за нехватки персонала
Olivier Fitoussi/Flash90

Министерство здравоохранения сообщило, что по итогам внеплановой проверки частной больницы Medica Raphael, расположенной в комплексе "Парк Атидим" в Тель-Авиве, принято решение о немедленном прекращении работы операционных.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения в организации работы операционных и центрального стерилизационного отделения. Кроме того, инспекторы установили значительную нехватку персонала, которая, по оценке минздрава, создает угрозу безопасности пациентов.

В соответствии с распоряжением министерства, начиная c 16 июля все операционные больницы закрыты, и проведение любых хирургических вмешательств запрещено до полного устранения выявленных нарушений.

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