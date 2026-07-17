Минздрав закрыл операционные в больнице Medica Raphael из-за нехватки персонала

Министерство здравоохранения сообщило, что по итогам внеплановой проверки частной больницы Medica Raphael, расположенной в комплексе "Парк Атидим" в Тель-Авиве, принято решение о немедленном прекращении работы операционных.

В ходе проверки были выявлены серьезные нарушения в организации работы операционных и центрального стерилизационного отделения. Кроме того, инспекторы установили значительную нехватку персонала, которая, по оценке минздрава, создает угрозу безопасности пациентов.

В соответствии с распоряжением министерства, начиная c 16 июля все операционные больницы закрыты, и проведение любых хирургических вмешательств запрещено до полного устранения выявленных нарушений.