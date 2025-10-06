x
06 октября 2025
Здоровье

Больной бешенством шакал обнаружен в Западной Галилее

Минздрав
Бешенство
Галилея
время публикации: 06 октября 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 13:55
Больной бешенством шакал обнаружен в Западной Галилее
Tomer Neuberg/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает, что в поселке Нетуа в Западной Галилее был обнаружен зараженный бешенством шакал. Восемь человек, контактировавших с больным животным, были направлены на получение профилактического лечения от бешенства.

Всех, кто сам или чьи животные контактировали с бродячими или дикими животными в вышеназванном районе в период с 18 сентября по 3 октября включительно, просят немедленно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") в Акко по телефону 04-9955138, или в бюро здравоохранения по месту жительства.

В нерабочее время следует обращаться в приемный покой больниц.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.

