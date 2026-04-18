Одиночество связано с повышенным риском дегенеративных заболеваний клапанов сердца

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Heart Association, показало, что взрослые, испытывающие чувство одиночества, имеют повышенный риск развития дегенеративных заболеваний клапанов сердца, даже если учитывать традиционные факторы сердечно-сосудистого риска и генетическую предрасположенность.

Заболевания сердечных клапанов возникают, когда один из четырех клапанов сердца перестает нормально функционировать. Со временем они могут становиться жесткими или, наоборот, неплотно закрываться, что нарушает нормальный кровоток. Ранее в научных заявлениях Американской кардиологической ассоциации уже отмечалось, что социальная изоляция и недостаток общения связаны с более высоким риском преждевременной смерти и другими неблагоприятными последствиями для здоровья. Однако новое исследование стало одним из первых масштабных проектов, подробно изучивших связь именно между одиночеством и развитием дегенеративных заболеваний клапанов сердца.

В работе участвовали около 463 тысяч взрослых из британского биобанка. На начальном этапе участники заполняли анкеты, оценивающие уровень одиночества и социальной изоляции. Затем исследователи наблюдали за ними почти 14 лет, фиксируя новые диагнозы заболеваний сердца на основе медицинских данных. За период наблюдения было выявлено более 11 тысяч случаев дегенеративных заболеваний клапанов сердца. Среди них около 4200 случаев составил стеноз аортального клапана – сужение клапана, затрудняющее выход крови из сердца, а почти 4700 случаев – митральная регургитация, при которой клапан между левыми отделами сердца не закрывается полностью, и кровь частично возвращается обратно.

Анализ показал, что 72% участников испытывали низкий уровень одиночества, тогда как 28% сообщили о его повышенном уровне. По сравнению с людьми с минимальным чувством одиночества, у тех, кто испытывал его сильнее, риск развития заболеваний клапанов сердца был выше на 19%, риск стеноза аортального клапана – на 21%, а митральной регургитации – на 23%. При этом социальная изоляция как отдельный фактор не показала значимой связи с риском развития этих заболеваний. Также выяснилось, что одиночество повышает риск независимо от генетики, однако сочетание высокого генетического риска и сильного чувства одиночества связано с наиболее высокой вероятностью развития патологии.

Исследователи также отметили, что часть этой взаимосвязи может объясняться образом жизни: вредные привычки, низкая физическая активность, нарушение сна и другие факторы частично усиливают связь между одиночеством и заболеваниями сердца.