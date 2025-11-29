x
29 ноября 2025
Прием пищи в одиночестве может быть опасен для пожилых людей

время публикации: 29 ноября 2025 г., 14:50 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 15:02
Прием пищи в одиночестве может быть неожиданно опасен для пожилых людей
AP Photo/Apichart Weerawong

Согласно новым данным исследователей Университета Флиндерса, пожилые люди, которые часто едят в одиночестве, имеют более высокий риск недостаточного питания и связанных с этим проблем со здоровьем по сравнению с теми, кто регулярно ест вместе с другими. Обзор, опубликованный в журнале Appetite, объединил результаты 20 международных исследований, посвященных влиянию одиночных приемов пищи на объективные показатели здоровья у людей старше 65 лет, живущих самостоятельно.

Исследователи выявили устойчивую тенденцию: питание в одиночестве часто сопровождалось снижением качества рациона, меньшим потреблением ключевых продуктов – таких как овощи, фрукты и мясо – а также более высоким риском потери веса и развития слабости. Ведущая автор работы, диетолог и исследователь Кейтлин Уайман из Института заботливого будущего Флиндерса, отмечает, что результаты подчеркивают важность социального взаимодействия для пожилых людей, особенно во время совместных трапез.

Обзор, охвативший данные более 80 000 пожилых людей из 12 стран, показал, что окружение, в котором происходит прием пищи, может существенно влиять на различные аспекты здоровья. Хотя в некоторых исследованиях серьезных изменений в рационе не наблюдалось, большинство доказало, что питание в одиночестве связано с выбором менее питательной пищи и снижением потребления продуктов, богатых белком – важных для поддержания мышечной массы и физической активности. Кроме того, ряд исследований указывает, что одиночные приемы пищи повышают риск потери веса и возникновения слабости.

Совместные трапезы помогают укреплять социальные связи, получать удовольствие от еды и поддерживать полноценное питание. Содействие таким приемам пищи – с семьей, друзьями или через общественные программы – может улучшить рацион, состояние питания и общее качество жизни пожилых людей, живущих самостоятельно.

