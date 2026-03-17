Как обезопасить себя и своих пожилых близких по дороге в бомбоубежище. Видео

Министерство здравоохранения опубликовало информационный видеоролик для русскоязычных пенсионеров, посвященный крайне важной проблеме: значительное количество во время ракетной тревоги – это люди, которые ушиблись или упали, когда спешили в бомбоубежище.

К сожалению, есть и погибшие – мужчина в возрасте 102 лет упал по дороге в защищенное пространство и получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, от которой вскоре скончался в больнице. Для того, чтобы избежать этой угрозы, существуют определенные рекомендации для пожилых людей.

Старшая медсестра-инспектор отдела гериатрии в министерстве здравоохранения Анна Файнштейн рассказала русскоязычным пожилым людям, как важно себя вести в ситуации, когда ракетные тревоги происходят несколько раз в день в любое время суток.

Мы настоятельно рекомендуем всем пожилым людям, членам их семей, а также просто соседям и знакомым посмотреть это видео и сделать дорогу в бомбоубежище для пенсионеров безопаснее. Прежде всего, важно освободить дорогу к защищенному пространству – ни мебель, ни вещи, никакие другие предметы не должны помешать вам. Важно убрать небольшие коврики и электрические провода, о которые можно запнуться.

Очень важно, чтобы дорога к защищенному пространству была хорошо освещена – оставьте гореть свет в коридоре или в прихожей, установите ночники или специальные лампы с датчиками движения, которые будут включаться при вашем появлении.

Еще одна проблема – обувь: важно надеть закрытую обувь с нескользящей подошвой. Шлепанцы и носки могут привести к травмам: можно подвернуть ногу, поскользнуться и упасть.

Если пожилой человек использует вспомогательные средства для передвижения, такие как трость, коляска или ходунки, они должны быть в непосредственной близости. Если вы используете очки и слуховые аппараты, они тоже должны быть рядом: не пренебрегайте ими в момент тревоги. Хорошее зрение и слух тоже снижают риск падения.

Если для достижения защищенного пространства необходимо спуститься по лестнице, держитесь за перила и спускайтесь осторожно. Важно, чтобы ступени не были захламлены и заставлены вещами. Не стоит нести с собой в руках какие-либо предметы.

Помогайте своим близким, соседям и пожилым людям, которых вы встречаете по дороге в бомбоубежище. Поделитесь этой публикацией с другими людьми: это действительно важно.