18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Минздрав снял запрет на купание в Кинерете и в Средиземном море

Минздрав
Кинерет
Средиземное море
время публикации: 18 ноября 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 11:04
Michael Giladi/Flash90

Министерство здравоохранения сообщает об отмене запрета на купание в Кинерете и в Средиземном море, который был связан с загрязнением воды вследствие недавних дождей. При этом в минздраве напоминают, что купание разрешено только на официальных централизованных пляжах.

Напомним, ранее действовал запрет на купание, вызванный плохими результатами проб воды на всех средиземноморских побережьях и в Кинерете: попадание ливневых вод вследствие прошедших дождей традиционно приводит к временному запрету на купание.

