x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 16:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 16:31
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Правительство утвердило назначение комиссии по "Корзине лекарств"

Лекарства
Минздрав
Минфин
время публикации: 16 ноября 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 16:12
Правительство утвердило назначение комиссии по "Корзине лекарств"
David Cohen/FLASH90

Правительство утвердило состав комиссии, которой предстоит сформировать перечень субсидированных медицинских препаратов и услуг на 2026 год – так называемую "корзину лекарств". Бюджет "Корзины лекарств" в следующем году составит 650 миллионов шекелей.

Первое рабочее заседание комиссии состоится в ближайший четверг, 20 ноября 2025 года.

В состав комиссии входят опытные и высокопоставленные специалисты различных медицинских специальностей, а также представители министерства финансов, министерства юстиции, общественных организаций.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 ноября 2025

Комиссия по корзине лекарств не может начать работать из-за отсутствия министра здравоохранения
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 06 марта 2025

Раввин Йосеф-Цви Римон рассказал ученикам ешивы-эсдер о формировании "корзины лекарств"
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 февраля 2025

Новые лекарства и технологии: представлены рекомендации по "корзине лекарств"