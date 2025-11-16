Правительство утвердило назначение комиссии по "Корзине лекарств"

Правительство утвердило состав комиссии, которой предстоит сформировать перечень субсидированных медицинских препаратов и услуг на 2026 год – так называемую "корзину лекарств". Бюджет "Корзины лекарств" в следующем году составит 650 миллионов шекелей.

Первое рабочее заседание комиссии состоится в ближайший четверг, 20 ноября 2025 года.

В состав комиссии входят опытные и высокопоставленные специалисты различных медицинских специальностей, а также представители министерства финансов, министерства юстиции, общественных организаций.