Правительство утвердило назначение комиссии по "Корзине лекарств"
время публикации: 16 ноября 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 16:12
Правительство утвердило состав комиссии, которой предстоит сформировать перечень субсидированных медицинских препаратов и услуг на 2026 год – так называемую "корзину лекарств". Бюджет "Корзины лекарств" в следующем году составит 650 миллионов шекелей.
Первое рабочее заседание комиссии состоится в ближайший четверг, 20 ноября 2025 года.
В состав комиссии входят опытные и высокопоставленные специалисты различных медицинских специальностей, а также представители министерства финансов, министерства юстиции, общественных организаций.
