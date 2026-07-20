Ученые разработали "кишку на чипе", которая фиксирует скрытые воспаления заболеваний кишечника

Исследователи разработали новую модель кишечника человека в виде миниатюрного чипа, которая позволяет наблюдать за тем, как иммунные клетки взаимодействуют с тканями кишечника практически так же, как это происходит в организме. Новая технология помогает изучать процессы, которые раньше было сложно воспроизвести в лаборатории.

Чип представляет собой микроскопическую систему с живыми клетками кишечника, через которую можно пропускать иммунные клетки и другие компоненты, имитируя естественные условия работы пищеварительной системы. Благодаря этому ученые получили возможность в реальном времени отслеживать развитие воспаления, реакцию иммунитета и влияние различных веществ на кишечник.

Эксперименты показали, что важную роль в развитии воспалительных заболеваний кишечника играют не только клетки слизистой оболочки, но и клетки соединительной ткани, которые долгое время оставались в тени исследований. Именно они могут запускать и поддерживать воспалительные процессы, а также способствовать образованию рубцовой ткани и повышать риск дальнейших осложнений.

По словам авторов работы, такая модель значительно точнее традиционных клеточных культур и во многих случаях может заменить эксперименты на животных. В будущем она поможет быстрее тестировать новые лекарства, подбирать персонализированное лечение для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и глубже понять механизмы развития этих болезней.