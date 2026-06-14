Безсахарные диеты могут нарушить микробиом кишечника

Исследование, представленное на конференции ENDO 2026 в Чикаго, показало, что полный отказ от сахара может иметь неожиданные негативные последствия для организма. Ученые обнаружили, что исключение сахарозы из низкожирового рациона способно нарушать работу кишечника и ухудшать обмен веществ.

Специалисты из Института диабета Дасмана в Кувейте провели эксперимент на мышах. Одну группу животных кормили низкожировой пищей с сахарозой, а другую – аналогичной диетой, но без нее. Исследование продолжалось 16 недель. В ходе работы ученые оценивали уровень сахара в крови, чувствительность к инсулину, состояние кишечной микрофлоры, а также признаки воспаления в кишечнике и печени.

Результаты показали, что у мышей, полностью лишенных сахарозы, ухудшился контроль уровня глюкозы, развилась инсулинорезистентность, нарушился баланс кишечных бактерий, усилились воспалительные процессы и появились изменения в печени, напоминающие жировую болезнь. При этом масса тела животных практически не отличалась от веса мышей из контрольной группы.

По мнению исследователей, полученные данные свидетельствуют о том, что для здоровья важнее не полный отказ от сахара, а сбалансированное потребление углеводов. Ученые считают, что поддержание здоровой кишечной микрофлоры играет ключевую роль в нормальной работе обмена веществ и иммунной системы. Авторы подчеркивают, что их выводы могут повлиять на будущие рекомендации по питанию и помочь в разработке новых подходов к профилактике и лечению метаболических нарушений, жировой болезни печени и хронических воспалительных заболеваний.