Отчет OECD: между пандемией и войной в Израиле резко выросла продолжительность жизни

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития, который полностью будет опубликован в ближайшие недели, в 2023 году, в начале которого закончилась пандемия коронавируса COVID-19, а в конце – началась Война "Железных мечей", средняя продолжительность жизни в Израиле выросла на год по сравнению с 2022 годом и составила 83,8 года.

Это четвертый показатель в мире после Швейцарии (84,3 года), Испании (84 года) и Японии (84,1 года).

В предыдущем докладе, опубликованном в 2023 году (за 2021-2022 годы), Израиль занимал 11-е место по продолжительности жизни.

Данные указывают на увеличение почти на год всего за один год — скачок, зафиксированный как у женщин (с 84,8 до 85,7 лет), так и у мужчин (с 80,7 до 81,7 лет).

Следует отметить, что в 2023 году подобный скачок наблюдался и в ряде других стран (США, Греция, Литва, Латвия, Польша, Чехия и Эстония), однако, в отличие от них, в Израиле этому скачку не предшествовало резкое падение средней продолжительности жизни в период пандемии.

Израиль на 2-м месте в мире по показателю предотвратимой смертности, уступая только Швейцарии, что свидетельствует о высоком качестве профилактики и доступности медицинского лечения.

В отчете OECD отмечается продолжающееся снижение смертности в Израиле от сердечно-сосудистых заболеваний – тенденция, начавшаяся в 2015 году.

Также продолжает снижаться и без того низкий уровень младенческой смертности и уровень выживаемости после инцидентов.